Singapour (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu samedi 26 février des dirigeants de grandes entreprises singapouriennes dans différents domaines tels que la finance, les infrastructures et l’énergie.

Le président Nguyên Xuân Phuc reçoit le vice-président et directeur général de United Overseas Bank Limited (UOB), Wee Ee Cheong. Photo : VNA

Recevant les dirigeants de United Overseas Bank Ltd (UOB), le chef de l’État vietnamien s’est félicité de l’engagement de la banque à s’engager davantage dans l’investissement sur le marché vietnamien.

Il a déclaré que le Vietnam accordait la priorité au développement d’une finance verte et durable, et a proposé que UOB coopère avec les agences vietnamiennes pour promouvoir la transformation numérique dans les domaines de la finance et du crédit.

Lors de la réception des dirigeants de DBS, le président Nguyên Xuân Phuc a salué l’investissement de la banque dans le secteur bancaire et financier du Vietnam via des plate-formes numériques.

Notant que lors de sa visite, lui et les dirigeants singapouriens ont convenu d’encourager le renforcement de la connectivité économique bilatérale par le biais de plate-formes numériques, il a suggéré que DBS se coordonne avec la partie vietnamienne pour accélérer la coopération entre les deux pays dans le domaine.

Lors de la réception des dirigeants de CapitaLand, le président a recommandé à la société immobilière d’accroître ses investissements dans l’industrie écologique, la ville intelligente, les zones urbaines vertes et la logistique, qui sont des secteurs prioritaires dans lesquels le Vietnam appelle à investir.

Lors d’une réception des dirigeants de la Singapore Manufacturing Federation (SMF), le président a déclaré espérer que la fédération continuerait d’encourager les entreprises singapouriennes à investir davantage au Vietnam.

Il a souligné que le Vietnam accorde la priorité aux projets d’IDE respectueux de l’environnement, de haute qualité et efficaces, utilisant la haute technologie, en particulier ceux de l’innovation et de l’économie numérique.

Recevant les dirigeants de Temasek, le chef de l’Etat vietnamien a salué l’investissement de l’entreprise dans les domaines de la technologie, des services financiers, de la consommation, de l’agriculture, de la logistique et de l’innovation au Vietnam.

Il a apprécié le soutien de Temasek aux partenaires vietnamiens, en particulier aux start-up, proposant que l’entreprise élargisse sa coopération vers le développement vert et durable.

Lors de la réception des dirigeants de ACTIS, un fonds d’investissement de premier plan dans les infrastructures durables, et de la société Bridgin Power, le président a salué l’investissement de 250 millions de dollars des entreprises dans le développement de l’énergie verte au Vietnam. Il les a invités à investir dans les domaines de l’énergie solaire et éolienne, du GPL et de l’énergie portuaire.

Recevant les dirigeants de Changi Airport Group, la principale société singapourienne de conseil et de gestion d’investissements en aviation, le président a proposé que la société s’associe à des homologues vietnamiens dans le domaine, notamment dans le développement d’aéroports répondant aux normes des hubs de transport régionaux.

Il a salué le partenariat de la firme avec le groupe vietnamien SOVICO dans le développement des infrastructures et des services aéronautiques ainsi que dans la formation des ressources humaines.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour. Photo : VNA

Le même jour, le président Nguyên Xuân Phuc a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour.

Il a mis l’accent sur le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger, affirmant qu’il est très important pour le grand bloc de grande union nationale et la force de la nation.

Selon le chef de l’État vietnamien, sa visite à Singapour revêt une signification particulière, contribuant à porter le partenariat stratégique Vietnam-Singapour à une nouvelle hauteur, d’autant plus que les deux pays vont célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023.



Il a informé que lors de la visite, les dirigeants des deux pays ont convenu de reprendre rapidement les vols commerciaux, ce qui facilitera les voyages et la coopération dans tous les domaines.



Au nom de la communauté vietnamienne à Singapour, le Dr Vu Minh Khuong de l’Université nationale de Singapour a souligné la grande importance de la visite du président Nguyên Xuân Phuc pour les relations entre les deux pays.



Le même jour, il a déposé une gerbe de fleurs au pied du du buste du Président Hô Chi Minh au Musée des civilisations asiatiques. Il a également visité la ferme solaire flottante de Tengeh, qui a été récemment lancée dans le cadre des efforts de Singapour pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Plus tard dans la même journée, le président Nguyên Xuân Phuc, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Singapour, concluant la visite d’État dans la cité-État. – VNA