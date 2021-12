Le président Nguyen Xuan Phuc (4e à gauche) rencontre des responsables du Comité de solidarité catholique du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc est allé présenter le 23 décembre ses vœux de Noël et a offert des cadeaux aux dignitaires et aux catholiques de l'archidiocèse de Hanoï et du Comité de solidarité catholique du Vietnam.

Le président a adressé ses vœux de Noël et de bonheur à l’archevêque de l'archidiocèse de Hanoï, Giuse Vu Van Thien ; secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale du Vietnam ; aux dignitaires et aux catholiques et aux représentants des paroisses de l'archidiocèse de Hanoï.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et l’archevêque de l'archidiocèse de Hanoï, Giuse Vu Van Thien. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a apprécié les contributions importantes des catholiques de tout le pays, dont ceux de l'archidiocèse de Hanoï, aux réalisations marquantes dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales, les affaires étrangères et l’intégration internationale cette année, notamment dans le contexte de graves impacts de la pandémie de COVID-19 au pays comme dans le monde.

Affirmant que le Parti et l'État garantissent toujours le droit à la liberté de religion de la population à travers la Constitution et les lois, Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré convaincu qu’avec son rôle, l’archevêque Giuse Vu Van Thien continuera à encourager les catholiques à construire un diocèse de plus en plus développé pour contribuer davantage au développement socio-économique de Hanoï et du pays et bien mettre en œuvre les options et politiques du Parti, de l'État et de la capitale.

L’archevêque Giuse Vu Van Thien s'est réjoui de l'attention particulière accordée par le Parti et l'État aux catholiques en général et à ceux de l'archidiocèse de Hanoï, en particulier.

Dans la matinée du même jour, le président est allé formuler les meilleurs vœux de Noël au Comité central du Comité de solidarité catholique du Vietnam. Il a souhaité que dans les temps à venir, le comité continue de bien sensibiliser les catholiques sur le respect des orientations et les positions du Parti, les politiques et les lois du pays.

Le prêtre Tran Xuan Manh, président du Comité central du Comité de solidarité catholique du Vietnam, a remercié les autorités à tous les niveaux pour avoir favorisé les activités dudit comité. -VNA