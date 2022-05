Diên Biên (VNA) – Poursuivant sa tournée de travail dans la province de Diên Biên (Nord), le président de la République Nguyên Xuân Phuc a travaillé, mercredi, 18 mai, avec la permanence du Comité provincial du Parti.

Photo : VNA

La province de Diên Biên se situe dans une région stratégique pour le développement socioéconomique, pour la sécurité nationale ainsi que pour l’environnement, a souligné le président Nguyên Xuân Phuc.

Diên Biên et les autres provinces frontalières forment un bouclier sécuritaire et économique puissant pour notre pays. Il faut créer un couloir économique frontalier traversant les provinces de Son La, Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bang, Lang Son et Quang Ninh. Il faut développer l’économie en reposant sur trois piliers: le tourisme historique et culturel, l’agriculture intelligente, l’industrie de transformation et les zones de matières premières sur place, a-t-il ajouté.

Le président Nguyên Xuân Phuc a également exhorté Diên Biên à promouvoir la transformation numérique et appliquer le gouvernement numérique dans des services publics.

Il a demandé aux autorités locales de poursuivre la réforme administrative, de promouvoir le commerce électronique et l’économie numérique. Par ailleurs, il est impératif d’améliorer le bien-être social et la qualité de l’éducation. Afin de stimuler la croissance économique, il convient également d’investir dans l’éducation qui est donc la clef du développement local. - VNA