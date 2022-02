Singapour (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc est arrivé à l’aéroport international de Nôi Bai à Hanoi samedi 26 février, concluant une visite d’État à Singapour à l’invitation de son homologue Halimah Yacob.

Le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan fait ses adieux au président vietnamien Nguyên Xuân Phuc à l’aéroport international de Changi. Photo : VNA

Au cours du voyage de trois jours, il a rencontré et assisté à un banquet organisé organisé en son honneur par la présidente Halimah Yacob. Il s’est également entretenu et a rencontré le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et le président du Parlement Tan Chuan-Jin.

Les deux présidents ont affirmé que leurs pays intensifieront davantage les relations politiques et économiques bilatérales en maintenant des réunions régulières de haut niveau et en consolidant les mécanismes de coopération existants.

Le Vietnam et Singapour ont convenu de reconnaître mutuellement leurs certificats de vaccination contre le Covid-19, de créer les conditions pour reprendre en toute sécurité les vols commerciaux réguliers et d’intensifier leur coopération dans l’économie, y compris l’économie numérique et le commerce.

Les présidents ont également souligné l’importance de renforcer et d’élever le partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que l’importance de la protection de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et du développement durable.

Ils ont réaffirmé la position constante de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale et l’importance de maintenir la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et des négociations visant à finaliser un Code de conduite substantiel et efficace (COC) conforme au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le président Nguyên Xuân Phuc a également participé à un dialogue des entreprises Vietnam-Singapour, et a reçu des responsables de nombreuses entreprises de premier plan de la cité-État afin de promouvoir le commerce et d’appeler à davantage d’investissements au Vietnam.

Le chef de l’État vietnamien et le Premier ministre Lee Hsien Loong ont supervisé l’échange de cinq documents de coopération sur la défense, l’économie et le commerce, l’information et la communication, et la propriété intellectuelle, qui sont essentiels aux efforts des deux pays pour stimuler la relance post-épidémie.

Au cours de la visite, des localités et des entreprises du Vietnam ont signé et échangé 29 contrats et documents de coopération avec des partenaires singapouriens pour un montant des investissements engagés au Vietnam s’élevant à 11 milliards de dollars.

Le succès de la visite a contribué à renforcer la confiance politique et le partenariat stratégique entre les deux pays et à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. – VNA