Le président Nguyen Xuan Phuc lors du programme. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer relevant du ministère des Affaires étrangères a organisé dans la soirée du 22 janvier à l'Opéra de Hanoï le programme artistique "Printemps du pays natal 2022", en présence du président Nguyen Xuan Phuc et de son épouse.

L’événement a en outre vu la participation de plusieurs autres personnalités du pays, ainsi que de 350 représentants de la diaspora vietnamienne à l’étranger.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le président Nguyen Xuan Phuc a adressé ses meilleurs voeux du Nouvel An lunaire du Tigre aux Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Il a affirmé que le Parti et l'État accordent toujours une attention particulière aux Vietnamiens d’outre-mer avec de nombreuses décisions importantes. Il a déclaré apprécier les efforts et les réalisations obtenues en 2021 dans ce travail, notamment l’attribution d’aides à des Vietnamiens à l’étranger gravement impactés par le COVID-19, l’appel aux médecins à l’intérieur du pays à fournir des conseils en ligne à des Vietnamiens contaminés par le coronavirus à l’étranger, l’organisation de près de 600 vols pour rapatrier plus de 120.000 Vietnamiens à l’étranger...

Le chef de l’Etat a déclaré se réjouir de la solidarité et de l’entraide des Vietnamiens à l’étranger pour surmonter les difficultés, de leur soutien aux pays d’accueil dans le contexte de crise sanitaire, ainsi que de contributions importantes de la diaspora au développement national (les envois de fonds en 2021 ont atteint près de 14 milliards de dollars...).

Le président Nguyen Xuan Phuc et des délégués au programme "Printemps du pays natal 2022". Photo: VNA



Le programme artistique “Printemps du pays natal 2022” est la première édition de cet événement à être organisée à la fois en présentiel et par visioconférence après deux ans d'impossibilité pour les Vietnamiens d'outre-mer de retourner au Vietnam en raison de la pandémie de COVID-19.-VNA