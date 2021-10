Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a remis le 21 octobre au palais présidentiel sa décision de nomination et assigné des tâches à huit nouveaux ambassadeurs du Vietnam pour le mandat 2021-2024, pour l'Europe et l'Asie centrale.

Le chef de l'État leur a demandé de mobiliser les ressources extérieures au service du développement national, de l'amélioration du prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Il a également proposé aux nouveaux ambassadeurs de valoriser leur rôle pionnier dans les relations extérieures, dont la promotion de la diplomatie vaccinale.

En outre, les ambassadeurs doivent participer activement à l'édification d'un environnement pacifique, amical et stable, créant une base solide pour renforcer les relations bilatérales et multilatérales avec le Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc prend la parole. Photo: VNA



Nguyen Xuan Phuc a notamment demandé aux ambassadeurs et chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger d'accorder une attention particulière au travail concernant les Vietnamiens résidant à l'étranger dans la nouvelle situation, la protection des citoyens, la mobilisation des ressources de la diaspora au service de l'édification du pays, et la préservation et la promotion des traditions culturelles vietnamiennes au sein de la diaspora.

A cette occasion, les nouveaux ambassadeurs ont exprimé leur honneur de recevoir cette mission assignée par le Parti, l'État et le peuple, et affirmé qu'ils feraient tout leur possible pour bien l'accomplir. -VNA