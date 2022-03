Le président Nguyen Xuan Phuc (premier rang, 3e à partir de la gauche) et des jeunes exemplaires de 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 91e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le président Nguyen Xuan Phuc a eu, le 26 mars au Palais présidentiel, une rencontre avec 19 jeunes exemplaires et prometteurs de 2021.



Le chef de l’Etat a souligné que le Parti et l'État accordaient toujours une attention particulière à la promotion des jeunes talents et avaient lancé de nombreuses initiatives et politiques importantes dans ce domaine. Il a ensuite déclaré apprécier les efforts et réalisations de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

Le président a recommandé au Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de soutenir les jeunes exemplaires pour qu’ils puissent développer leurs acquis et encourager les autres. Il a également appelé l’Union à favoriser la créativité des jeunes, à les soutenir dans les études et le travail pour promouvoir l’innovation et la solidarité, contribuant ainsi au développement national.



Le président a demandé aux organes compétents de niveau central comme local de prendre des mesures pour soutenir, former et encourager les jeunes talents. Il a en outre exigé que les organisations, les entreprises et les écoles..., continuent d’être aux côtés des jeunes pour leur développement. -VNA