La province de Quang Nam. Photo : tuoitrethudo.com.vn



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a participé, mardi soir le 28 décembre, dans la ville de Tam Ky, à la célébration des 550 ans de la naissance de la province de Quang Nam (1471-2021) au Centre.

Le chef de l’État a célébré l’identité culturelle et historique de cette province découverte il y a cinq siècles et demi. Après 35 ans d’application de la politique du Renouveau, Quang Nam a réalisé des progrès importants dans différents secteurs.

Dotée d’un immense potentiel naturel, géopolitique et humain, la province doit devenir la capitale de la zone économique du Centre du pays. L’agriculture intelligente, l’industrie manufacturière et de fabrication ou encore le tourisme doivent devenir ses leviers de croissance.

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Il a suggéré que l’organisation du Parti, l’autorité et les habitants de la province se concentrent sur l’industrie, notamment l'industrie manufacturière et de fabrication ; le tourisme et l’agriculture de haute technologie ; l’amélioration de l'environnement de l'investissement, conformément aux normes internationales afin d'attirer davantage des investissements directs étrangers de qualité et de promouvoir fortement l'économie privée.

Nguyen Xuan Phuc a appelé les autorités locales à améliorer la qualité de l’enseignement et les soins sanitaires. Les progrès sociaux doivent accompagner le développement économique et il faut veiller à ne laisser personne sur la touche.

Selon le président, dans l'immédiat, Quang Nam doit concentrer ses ressources sur la reprise économique après le COVID-19 ; soutenir les entreprises pour rétablir la production ; promouvoir la réouverture, la reprise des chaînes d'approvisionnement et le marché du travail.



Afin d’accélérer le redressement économique, il est impératif d’accompagner les entreprises par des mesures de soutien, de rouvrir les chaînes de production et d’approvisionnement et de redynamiser le marché du travail, a-t-il conclu. -VNA