Le PDG du groupe mondial de VinFast, Pham Nhat Vuong, a lui-même conduit le président Joko Widodo lors de sa visite du complexe. Photo : VNA



Hai Phong (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, le président indonésien Joko Widodo a visité le 13 janvier le complexe de l'usine de motos et d'automobiles électriques VinFast dans la ville de Hai Phong, et a découvert sur place les modèles de voitures électriques haut de gamme de cette marque vietnamienne.Accueillant le président indonésien, le PDG du groupe mondial de VinFast, Pham Nhat Vuong, a lui-même conduit le président Joko Widodo lors de sa visite du complexe.Après avoir visité l'usine et découvert les gammes de voitures électriques VinFast , le dirigeant indonésien a déclaré créer les conditions permettant à VinFast d'achever bientôt les procédures de production et d'investissement sur le marché indonésien.Selon le plan annoncé, VinFast devrait investir à long terme un minimum de 1,2 milliard de dollars en Indonésie. Parallèlement à la distribution de voitures importées du Vietnam dans la première phase, VinFast investira 200 millions de dollars pour construire en Indonésie une usine de véhicules électriques d'une capacité de production prévue de 30 000 à 50 000 véhicules/an.Le même matin à Hanoï, le président indonésien Joko Widodo et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh ont rencontré des entreprises qui font des affaires dans les deux pays. Lors de cette rencontre, VinFast et GSM ont informé les dirigeants des deux pays de la signature d'un mémorandum avec la principale entreprise technologique indonésienne - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (propriétaire de la plateforme d’application de service de transport Gojek). - VNA