Jakarta, 12 octobre (VNA) – Le président indonésien Joko Widodo a souligné trois points centraux majeurs sur lesquels les États insulaires devraient se concentrer pour renforcer leur capacité à répondre aux défis à l'avenir, après la première réunion de haut niveau des États archipélagiques et insulaires (AIS) à Jakarta le 11 octobre.



Le président Joko Widodo a estimé que les États archipélagiques et insulaires sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique.



Il a souligné trois aspects qui doivent être avancés : la solidarité, l'égalité et l'inclusivité en tant que principes qui doivent être maintenus ensemble, ainsi que la priorité à une coopération concrète adaptée aux besoins des pays bénéficiaires et un cadre de coopération solide et dynamique pour répondre aux défis à venir.



Le président indonésien a déclaré que pour lutter contre le changement climatique, les pays participants à l'AIS doivent trouver des solutions basées sur l'innovation et la technologie.



Le dirigeant indonésien a souligné que tous les pays archipels et insulaires, qu'ils soient grands ou petits, développés ou en développement, sont confrontés à des défis tels que l'élévation du niveau de la mer, la gestion des ressources marines et la pollution marine.



La collaboration et la solidarité entre les pays archipélagiques et insulaires sont cruciales pour créer des mesures stratégiques, concrètes et tactiques permettant de résoudre les problèmes communs, a-t-il souligné.



L'Indonésie s'engage également à préparer des fonds de subvention qui seront utilisés pour les intérêts des pays en développement de l'AIS, a-t-il ajouté.- VNA

