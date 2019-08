Le président indonésien Joko Widodo. Photo: Reuters.



Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a annoncé lundi que la capitale serait déplacée dans une région relevant de Penajam Paser du Nord et Kutai Kartanegara, de la province de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo.



Joko Widodo a déclaré que le déplacement de Jakarta coûterait 466.000 milliards de roupies (32,79 milliards de dollars), dont 19% financés par l'État, le reste provenant de partenariats public-privé et d'investissements privés.

Auparavant, le 16 août, le président indonésien avait proposé au Parlement de transférer la capitale mais n'avait pas dévoilé le nouveau site.

La nouvelle capitale indonésienne serait conçue comme une ville intelligente durable, dotée d'un réseau de transports en commun pratique ainsi que de systèmes d'électricité et d'approvisionnement en eau verts.

Ville située au bord du littoral, Jakarta compte aujourd'hui 9,6 millions d'habitants, mais sa conurbation héberge près de 30 millions d'habitants.

La ville s'est urbanisée en quelques décennies seulement, et ses infrastructures n'ont jamais été ajustées à ce développement éclair, d'où des embouteillages chroniques. La congestion de la capitale coûte plus de 7 milliards de dollars par an à l'économie du pays.



Victime de plus en plus d'inondations, la capitale s'enfonce petit à petit, en raison de sa faible altitude et de fortes pluies qui tombent près de la moitié de l'année. Selon les scientifiques, dans une trentaine d'années, presque tous les quartiers de la ville situés en bordure de mer pourraient être submergés. -VNA