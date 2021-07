L'ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao présente ses lettres de créance au président hongrois János Áder.

Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le président hongrois János Áder a félicité le Vietnam pour ses réalisations impressionnantes en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale ces dernières années.



En recevant l'ambassadrice vietnamienne Nguyen Thi Bich Thao après la présentation de ses lettres de créance, le président János Áder a affirmé que l'État et le gouvernement hongrois étaient prêts à soutenir l'ambassadrice au cours de son mandat pour contribuer au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Vietnam et la Hongrie.



De son côté, l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a affirmé que le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie se renforçait et devenait dynamique. Elle s’est engagée à faire de son mieux pour contribuer au développement des relations bilatérales. -VNA