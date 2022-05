Hanoi (VNA) – La chercheuse italienne Sandra Scagliotti, une passionnée de la recherche sur le Vietnam et le Président Hô Chi Minh, n’épargne pas ses efforts pour réaliser son rêve de divulguer la pensée Hô Chi Minh en Italie.

Vouant son admiration au père du Vietnam moderne, la directrice de l’Institut d’études sur le Vietnam dans la ville de Turin, directrice du Centre de vietnamologie de la ville de Turin a écrit "Hô Chi Minh. Biographie politique" publiée par l’Harmattan Italia en 2004.



Elle est également traductrice de "Vietnam : Cent ans de résistance (1885-1975)" publié par l’Epics Edizioni en 2020 avec la collaboration de la maison d’édition cubaine Editora Abriln, de "Hô Chi Minh avec des lettres souhaitant la paix pour le Vietnam" et "Duong Kach mênh" (Le Chemin révolutionnaire) publiés par l’Anteo Edizioni en 2021, Sandra Scagliotti a voué son admiration au père du Vietnam moderne.



Ces lettres signées Hô Chi Minh s’adressaient aux présidents de la France et des États-Unis ainsi qu’à de nombreux hommes politiques, soldats, prisonniers, immigrants, jeunes et proches de guerriers.



Dans ces lettres, le Président Hô Chi Minh exprimait son souhait de paix et de bonheur pour les nations, condamnait les crimes de guerre d’agression commis par les colonialistes français et les impérialistes américains, et appelait les peuples du monde à soutenir la juste lutte du peuple vietnamien.



Sandra Scagliotti a déclaré que les messages contenus dans les lettres du Président Hô Chi Minh avaient profondément marqué les pensées de nombreuses générations de jeunes en Europe dans les années 1960 et 1970.

Selon elle, à ce jour, pour les Italiens soutenant la paix et le progrès, le Vietnam a toujours été un exemple pour les autres nations dans la lutte contre les formes de domination et d’oppression dans le monde.



Cette auteure prolifique a été chargée de la rédaction de la version italienne du manuscrit "Duong Kach Mênh" de Nguyên Ai Quôc (Président Hô Chi Minh), ouvrage paru en 1927 qui porte sur la moralité d’un communiste, le point de vue politique et la voie révolutionnaire qu’il a choisie de suivre.



Actuellement consule honoraire du Vietnam à Turin, Sandra Scagliotti a déclaré qu’elle s’est renseigné sur l’histoire, les traditions culturelles et la littérature vietnamiennes depuis les années 1970. Elle a toujours été curieuse de l’Oncle Hô, qui a un sourire ouvert et un tempérament simple.

Les érudits Charles Fourniau, Pierre Brocheux, Alain Fourniau, de son professeur Enrica Collotti Pischel et les confrères à l’Association nationale Italie-Vietnam", et les amis à l’Association d’amitié franco-vietnamienne ont également joué un rôle dans sa recherche sur le Président Hô Chi Minh.



L’historien français Charles Fourniau avait une fois observé que "quiconque rencontre le Président Hô Chi Minh est complètement influencé par sa personnalité", séduit par son charisme extraordinaire au sens propre du terme.



Le Président Hô Chi Minh m’a inspiré, a partagé le journaliste et écrivain Hellmut Kapfenberger, correspondant permanent de l’Agence de presse de la République démocratique allemande au Vietnam en 1970-1973 et 1980-1984, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire vietnamienne et sur le Président Hô Chi Minh.

Son livre "Politische biografie - Vom schiffsjungen zum staatspräsidenten" (Biographie politique : De l’homme d’équipage au président de l’État) sur le Président Hô Chi Minh, avait été présenté en 2020 à Berlin, en Allemagne, à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam.

Selon l’auteur, le livre publié par la maison d’édition Wiljo Heinen est une version plus complète que son livre "Hô Chi Minh, eine chronik" (Hô Chi Minh, une chronique) paru en 2009. Via ce nouveau livre, les lecteurs peuvent mieux comprendre la vie et la carrière du grand leader vietnamien.

Les Vietnamiens commémoreront le 19 mai le 132e anniversaire de naissance du Président Hô Chi Minh, connu dans le monde entier comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier. – VNA