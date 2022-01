Hai Phong (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a adressé mercredi 26 janvier à Hai Phong (Nord) ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 au Comité du Parti, à l’administration, aux soldats et aux habitants de la ville portuaire.

Le président Nguyên Xuân Phuc à Hai Phong, le 26 janvier. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec les familles bénéficiaires de politiques sociales, les familles démunies, les ouvriers en difficulté et les personnes victimes de l’agent orange en ville, le chef de l’Etat a également recommandé à Hai Phong de réduire radicalement la pauvreté, de construire des logements pour les ouvriers, surtout pour ceux travaillant dans ses parcs industriels, ses zones franches d’exportation et ses ports maritimes.

La ville a remis des cadeaux, de 600.000 dôngs chacun, du président de la République à 906 mères héroïnes, vétérans révolutionnaires, héros des Forces armées populaires et invalides de guerre; et des cadeaux, de à 300.000 dôngs chacun, à 44.185 familles de martyrs et d’invalides de guerre et celles avec un culte aux martyrs, selon les autorités.

Le président Nguyên Xuân Phuc remet des cadeaux aux les familles bénéficiaires de politiques sociales à Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong a également dépensé 265 milliards de dôngs, soit 10% de plus que le Nouvel An lunaire dernier, pour remercier et soutenir les familles bénéficiaires de politiques sociales.

Dans la matinée, le chef de l’Etat a également rendu visite à l’usine automobile Vinfast, dans la ville de Hai Phong, où il a remis des cadeaux et transmis les vœux des dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens pour le Têt du Tigre aux ouvriers de Vinfast en particulier et aux ouvriers dans l’ensemble du pays en général.

Le président Nguyên Xuân Phuc visite l’usine Vinfast. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc a souhaité que la classe ouvrière vietnamienne faisse constamment des progrès et maîtrise les technologies pour contribuer au développement industriel et à l’essor du Vietnam.

Mise en chantier en 2017, l’usine a mis à la mi-2019 sur le marché ses premières voitures à essence. Le constructeur automobile vietnamien a changé en janvier 2021 vers la fabrication de voitures électriques intelligentes avec trois modèles VF e34, VF e35 et VF e36 et a reçu 25.000 commandes trois mois plus tard.

Vinfast a présenté en novembre 2021 ses marques VF e35 et VF e36 au Salon de l’auto de Los Angeles 2021 et a remis son premier lot de voitures VF e34. – VNA