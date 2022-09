Les Palaos ont fait part de leur désir de coopérer avec le Vietnam dans les domaines de la construction, du développement des infrastructures, du tourisme, des ressources humaines et de la pêche.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a félicité James Cleverly pour sa nomination au poste de secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, s'est réjoui du bon développement des relations de coopération entre Hanoï et Nur-Sultan en particulier, et entre le Vietnam et le Kazakhstan.