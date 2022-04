Nguyen Huu Hien, président de l'Association des anciens combattants de la commune de Thanh Hoa, district de Thanh Chuong, province de Nghe An. Photo : bao Nghe An





Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé des lettres à un homme et à un élève, les félicitant pour leurs actions qui ont sauvé des vies.

Les lettres ont été envoyées à Nguyen Huu Hien, président de l'Association des anciens combattants de la commune de Thanh Hoa, district de Thanh Chuong, province de Nghe An (Centre), et à Nguyen Van Duong, élève de la 4e classe du collège Minh Lac du district de Cam Xuyen, province de Ha Tinh (Centre). Ils ont risqué leur vie pour sauver les gens de la noyade.



Saluant leur bravoure, Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'ils avaient donné de brillants exemples de courage et méritaient de recevoir les éloges de la communauté.



Il a exprimé sa conviction que Nguyen Huu Hien et les générations d'anciens combattants perpétueront les vertus des soldats de l'Oncle Ho, donneront des modèles sur les traditions du patriotisme et de la révolution et apporteront davantage de contributions à l’édification et à la défense nationales. Le dirigeant a également exprimé son espoir que Nguyen Van Duong et d'autres étudiants récolteront plus de réussites dans leur étude et deviendront de bons citoyens.



Il a demandé aux agences compétentes de continuer à conseiller les gens sur la manière de prévenir la noyade et de leur fournir des connaissances nécessaires dans ce domaine. -VNA