Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté mardi 26 juillet à Hanoi à multiplier les exemples d’anciens jeunes volontaires modèles et à bien mettre en œuvre des traitements préférentiels pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec d’anciens jeunes volontaires modèles à Hanoi, le 26 juillet. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec 100 personnes modèles représentant plus de 500.000 anciens jeunes volontaires du pays, il a formulé ses demandes empressées de renseignements sur les anciens jeunes volontaires et a souhaité qu’ils continuent à contribuer à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Il a rendu hommage aux contributions et sacrifices des jeunes volontaires pour la libération et l’indépendance du peuple. Les sacrifices des jeunes volontaires au carrefour de Dông Lôc, dans la grotte Tam Côn et à Truông Bôn illustrent l’héroïsme révolutionnaire et font la fierté des Vietnamiens.

Le chef de l’Etat a souhaité voir se multiplier les exemples de jeunes volontaires qui sont non seulement courageux et vaillants dans les guerres de résistance, mais aussi remarquables dans la réduction de la pauvreté et le développement économique ; inculquer la tradition révolutionnaire aux jeunes générations ; et peaufiner les politiques sociales en faveur d’anciens jeunes volontaires.

La rencontre s’est déroulée à l’occasion de la 75e Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947–2022) et du 72e anniversaire de la Journée traditionnelle des jeunes volontaires du Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc inspecte la garde d'honneur avant sa participation à conférence louant les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution dans la Police populaire sur la période 2017-2022. Photo : VNA



Le même jour, le président Nguyên Xuân Phuc a assisté à la conférence louant les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution dans la Police populaire sur la période 2017-2022, en présence du ministre de la Sécurité publique Tô Lâm et de 461 délégués.

Au nom du Parti et de l’Etat, il a salué les brillants exemples de la volonté, de l’énergie et de l’esprit de "se sacrifier pour le bien du pays et du peuple", qui ont contribué à construire une force de police populaire de plus en plus saine et puissante".

Le président Nguyên Xuân Phuc a exprimé les sentiments et la gratitude profonds aux vétérans, aux héros des forces armées populaires, aux invalides et malades de guerre, aux familles de martyrs, aux personnes qui se sont distinguées au service de la révolution. – VNA