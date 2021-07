Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rencontré jeudi 15 juillet à Hanoi le président de l’Association des Sud-Coréens au Vietnam Yoon Sang Hoo et les représentants de certains grands groupes sud-coréens.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc lors de la rencontre, le 15 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Il a salué les entreprises sud-coréennes au Vietnam qui n’ont pas laissé le Covid-19 se propager dans les usines, établissements commerciaux, ont activement soutenu à coups de millions de dollars le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie ainsi que le Fonds de vaccins anti-Covid-19 au Vietnam.

La République de Corée venant en aide au Vietnam, c’est qu’elle soutient ses entreprises dans le pays pour maintenir leurs activités de production et de commerce, a estimé le chef de l’Etat qui s’est en même temps engagé à créer un environnement des affaires favorable au développement des entreprises, y compris sud-coréennes.

Le Vietnam créera des conditions permettant aux experts sud-coréens de venir travailler au Vietnam, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que les entreprises et investisseurs sud-coréens oeuvreront avec le Vietnam à la construction d’un fonds de vaccins anti-Covid-19 pour surmonter la crise sanitaire.

L’ambassadeur de République de Corée au Vietnam, Park Noh-wan, a hautement apprécié le succès du Vietnam dans la prévention de la maladie et le développement économique.

Ces derniers temps, les entreprises sud-coréennes au Vietnam ont toujours observé les règles de prévention et de contrôle du Covid-19. Aussitôt que le Vietnam a créé le Fonds de vaccins anti-Covid-19, les entreprises sud-coréennes y ont apporté leur soutien.

L’ambassadeur a exprimé son souhait de voir le Vietnam faciliter l’entrée d’experts sud-coréens et les deux parties collaborer étroitement et efficacement dans l’achat ou le production de vaccins anti-Covid-19.

Des représentants de l’Association des Sud-Coréens au Vietnam, de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam et de la Chambre sud-coréenne de commerce et d’industrie au Vietnam ont espéré que les organes compétents vietnamiens continueront à favoriser le travail et la vaccination des citoyens sud-coréens contre le Covid-19.

Le président Nguyên Xuân Phuc a souhaité que les entreprises et organisations sud-coréennes considèrent le Vietnam comme un maillon de la chaîne d’approvisionnement mondiale des vaccins anti-Covid-19.

Concernant la vaccination contre le Covid-19 pour les citoyens sud-coréens ainsi que l’entrée d’experts sud-coréens au Vietnam, il a promis d’ordonner aux organes compétents vietnamiens de prêter attention et de donner suite à cette requête. – VNA