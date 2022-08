Le président Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le président du groupe Lotte, Shin Dong-bin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc qui a reçu mercredi 31 août à Hanoi le président du groupe Lotte, Shin Dong-bin, a salué l’investissement de près de 5 milliards de dollars du conglomérat sud-coréen au Vietnam, l’exhortant à investir davantage dans les grands projets au Vietnam.



Exprimant sa joie de voir le partenariat stratégique des deux pays se consolider dans tous les domaines, en particulier le commerce, l’investissement et la confiance politique, le chef de l’Etat a noté que les entreprises sud-coréennes sont arrivées en tête en termes d’investissements directs étrangers au Vietnam avec un capital total de 80 milliards de dollars.



Le commerce bilatéral a atteint 78 milliards de dollars, faisant de la République de Corée le troisième partenaire commercial du Vietnam.



Le président Nguyên Xuân Phuc a remercié Lotte pour son aide au Vietnam dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, notamment une aide d’une valeur de 3,7 milliards de dôngs (157.766 dollars), des programmes de réduction des prix des produits de première nécessité et la fourniture de masques et de cadeaux aux travailleurs.



Pour sa part, Shin Dong-bin a remercié le gouvernement vietnamien, les ministères, les secteurs et les localités pour leur soutien à son groupe au cours des dernières années.



Il a informé le dirigeant vietnamien d’un certain nombre de projets de Lotte à Hanoi, dont la construction d’un centre commercial qui devrait attirer quelque 10 millions de visiteurs par an.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le président de Lotte, Shin Dong-bin posent pour une photo de groupe. Photo : VNA

Lotte souhaite également promouvoir la construction d’un écosystème de start-ups en faveur de la jeunesse vietnamienne et investir dans les start-up vietnamiennes, a-t-il affirmé.

Selon le président de Lotte, depuis 1996, le groupe a investi au Vietnam dans de nombreux domaines, avec un capital totalisant 40.000 milliards de dôngs et un nombre actuel d’employés dépassant les 20.000.



En accord avec les orientations d’investissement du groupe, en particulier celles impliquant le développement de start-up et la création d’emplois, le président Nguyên Xuân Phuc a espéré que Lotte contribuera à renforcer la coopération économique entre les deux pays vers 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux.



Les projets de Lotte ont aidé à répondre aux besoins croissants des Vietnamiens compte tenu de l’expansion rapide de la classe moyenne locale et des 200.000 Sud-Coréens vivant et travaillant au Vietnam, a-t-il déclaré.



Il a également indiqué que les entreprises des deux pays jouent un rôle important dans l’élévation des relations entre le Vietnam et la République de Corée cette année à l’occasion du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques. – VNA