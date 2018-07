L’ambassadeur du Vietnam au Mexique et au Salvador Nguyen Hoai Duong (droite) et le président salvadorien Salvador Sanchez Ceren. Photo : VNA

San Salvador (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Mexique et au Salvador Nguyen Hoai Duong a présenté ses lettres de créance au président salvadorien Salvador Sanchez Ceren le 5 juillet à San Salvador.

Lors de la rencontre avec l’ambassadeur vietnamien, le président salvadorien a tenu en haute considération les réalisations du peuple vietnamien autant dans son œuvre de lutte et de protection du pays par le passé que dans celle de Renouveau et de l’édification du pays à l’heure actuelle. Il a espéré que durant son mandat, la bonne relation d’amitié Vietnam-Salvador ne cesse d’être consolidée et épanouie dans tous les domaines, notamment dans la coopération économique, commerciale, d’investissement pour la prospérité de chaque pays.

Pour sa part, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Hoai Duong s’est engagé à faire de son mieux pour cultiver la relation d’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays tout en accentuant la coopération économique et d’investissement dans les temps à venir.

Par la même occasion, l’ambassadeur Nguyen Hoai Duong a accompagné une délégation de haut niveau du Parti dirigée par Phan Dinh Trac, secrétaire du Comité central (CC), chef de la Commission des Affaires intérieures du CC du PCV en visite de travail au Salvador. -VNA