Le président du Parlement du Sri Lanka Karu Jayasuriya et la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président du Parlement du Sri Lanka Karu Jayasuriya a achevé sa visite officielle au Vietnam, sur invitation de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan.

Durant son séjour, Karu Jayasuriya s'est entretenu avec son homologue vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Il a reçu les dirigeants de l'Église bouddhique du Vietnam et de la province de Ninh Binh (Nord), a rendu visite à la Maison de l'AN et a participé à la fête culturelle du Sri Lanka à Hanoi.

A cette occasion, la délégation srilankais a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, visité le site des vestiges du président Ho Chi Minh, situé dans l'enceinte du Palais présidentiel, et certains vestiges historiques et culturels du Vietnam.

Lors des rencontres, les deux parties ont convenu d'accélérer leur coopération dans le secteur gazopétrolier, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication, le textile, le caoutchouc, les chaussures, le transformation et la distribution des produits agricoles et aquatiques, la production et la consommation du lait, les énergies renouvelables, le transport aérien et maritime, en vue de favoriser les échanges commerciaux et d'exploiter les potentiels touristiques des deux pays.

Dans le domaine de la défense, les deux parties se sont accordées pour coopérer dans la logistique, le règlement des conséquences de guerre et la participation aux activités du maintien de la paix de l’ONU, le partage des informations et expériences, l’amélioration des capacités de lutte contre la criminalité transnationale et la lutte contre le terrorisme, etc., en vue de garantir la sécurité de chaque pays. Elles ont également discuté de certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Concernant la coopération parlementaire, les deux parties ont convenu que les deux organes législatifs poursuivraient et renforceraient l’échange des délégations de différents échelons, notamment entre leurs commissions en vue de partager des informations et expériences parlementaires.

Elles se sont accordées pour consolider le rôle des groupes de députés d'amitié des deux nations pour promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs, et entre les deux pays en général, outre renforcer le rôle de supervision et accélérer la mise en œuvre efficace des accords et conventions signées par les deux pays. Elles travailleront en étroite collaboration et se soutiendront au sein des forums régionaux comme internationaux, dont l'Union interparlementaire (UIP).

La visite officielle au Vietnam du président du Parlement du Sri Lanka, Karu Jayasuriya, a été couronnée de succès, contribuant ainsi à consolider et à développer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. -VNA