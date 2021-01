Moscou (VNA) - Le président du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), Gennady Zyuganov, a souhaité un grand succès au XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui se tiendra la semaine prochaine à Hanoi.

Le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam se tiendra du 25 janviet au 2 février à Hanoi. Photo : VNA

Dans sa lettre de félicitations, publiée la veille sur le site officiel de la CPRF, Zyuganov a souligné que l’événement constitue un événement important dans la vie politique du Parti et de l’État du Vietnam, qui marquera également une étape cruciale dans le processus de réforme et fera le bilan de la mise en œuvre des tâches établies et élaborera les nouvelles solutions pour l’avenir.Gennady Zyuganov a affirmé que pendant la guerre de résistance contre l’agression impérialiste, le PCV était l’avant-garde du peuple vietnamien et un exemple de la lutte pour la liberté et l’avenir du socialisme.Sous la direction du PCV, le Vietnam a obtenu des résultats remarquables dans l’industrie, l’agriculture, la défense nationale, la science, la culture, l’éducation, la santé et l’amélioration de la vie de la population, pour devenir l’une des économies les plus dynamiques du monde et jouir d’un grand prestige sur la scène internationale, a-t-il souligné.Le prochain Congrès déterminera les objectifs stratégiques du Parti jusqu’en 2030, année commémorative du 100e anniversaire du PCV, tout en formulant des lignes directrices pour le développement socio-économique jusqu’en 2045, qui marque le 100e anniversaire de la fondation du pays, a-t-il ajouté.Le KPRF et le PCV ont établi des relations amicales il y a des décennies et se battent pour un objectif commun et le socialisme, a souligné Zyuganov, réitérant la fierté de son parti dans ces relations bilatérales. – VNA