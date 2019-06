Le président du CC du FPV Tran Thanh Man reçoit le président du FENL Saysomphone Phomvihane. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man a travaillé samedi dans la ville de Can Tho avec une délégation du CC du Front d'édification nationale du Laos (FENL) conduite par son président Saysomphone Phomvihane, en visite de travail au Vietnam pour étudier les expériences de Can Tho et du delta du Mékong dans le développement agricole.

Selon Tran Thanh Man, le FPV et la ville de Can Tho sont toujours prêts à coopérer et à partager des expériences avec le Laos dans le développement agricole. Actuellement, le Vietnam est en train de soutenir le Laos dans la formation des ressources humaines, le transfert des progrès scientifiques et techniques dans la culture, l'élevage et l'aquaculture.

Tran Thanh Man a souhaité que Saysomphone Phomvihane propose aux organes compétents laotiens de favoriser la vie des personnes d'origine vietnamienne au Laos.

Appréciant les réalisations obtenues par le Vietnam ces derniers temps, Saysomphone Phomvihane s'attend à ce que les localités vietnamiennes et laotiennes proposent davantage de projets de collaboration pratiques.

Le Laos souhaite inviter les experts de la ville de Can Tho à examiner la riziculture, la culture des arbres fruitiers, l'aquaculture au Laos. Sur la base de leur évaluation, les deux parties discuteront de leurs projets communs au Laos en utilisant les méthodes les plus appropriées, a-t-il expliqué.

Saysomphone Phomvihane a espéré qu'au cours du processus de coopération, le Vietnam transmettrait les techniques et les compétences nécessaires à la partie laotienne.



Lors de son séjour à Can Tho, la délégation laotienne a visité la polyclinique internationale S.I.S Can Tho et a étudié le modèle de champs à grande échelle et la riziculture de la société par actions de l'agriculture de haute technologie Trung An, dans le district de Co Do. -VNA