Photo : VNA

An Giang (VNA) - Une délégation conduite par Dô Van Chiên, président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a assisté à une rencontre de dignitaires, moines et population khmère dans la province de Ca Mau (delta du Mékong) à l'occasion du Nouvel An traditionnel khmer Chol Chnam Thmay.Dô Van Chiên a demandé à Ca Mau de venir en aide en temps opportun des familles khmères démunies pour qu'ils puissent accueillir une fête Chol Chnam Thmay pleine de joie.Le président du CC du FPV a souhaité que les dignitaires, moines, personnalités prestigieuses et population khmère continuent de promouvoir leur solidarité et d’être aux côtés des autorités locales dans la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique, la garantie de la sécurité, de la défense nationale et de l’ordre social, notamment les Programmes cibles nationaux d’édification de la Nouvelle ruralité et de réduction de pauvreté de manière durable.Actuellement, Ca Mau abrite 33 ethnies, avec plus de 1,2 million de personnes, dont environ 39.000 Khmers, soit la majorité de la population locale.Le Chol Chnam Thmây (qui signifie en langue khmère "entrée dans l’année nouvelle" célébrée au mois d’avril) est l’une des plus importantes fêtes de l’année pour l’ethnie khmère. La fête dure trois jours et les dates sont fixées chaque année selon l’astrologie.Le festival est une manifestation des aspirations du peuple khmer, comme de nombreux autres groupes ethniques, à chasser les infortunes de l’année passée et à recevoir le bonheur et la prospérité de l’An débutant. – VNA