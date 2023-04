Le président du CC du FPV félicite des bonzes khmers de Bac Lieu pour Chol Chnam Thmây. Photo: VNA

Bac Lieu (VNA) – Le 13 avril, une délégation conduite par Do Van Chiên, président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), est allé féliciter les Khmers de la province méridionale de Bac Lieu pour leur fête traditionnelle du Nouvel An Chol Chnam Thmay.Lors d’une rencontre avec des bonzes khmers de Bac Lieu, Dô Van Chiên a déclaré se réjouir du développement local et de l’amélioration de la qualité de vie de la communauté khmère. Il s’est déclaré convaincu que les Khmers maintiendraient la tradition de solidarité et de patriotisme et contribueraient à la réalisation des tâches socio-économiques.A cette occasion, il a remis 139 cadeaux à des dignitaires bouddhistes locaux et à des personnalités de la communauté khmère locale.Le Chol Chnam Thmây (qui signifie en langue khmère "entrée dans l’année nouvelle" célébrée au mois d’avril) est l’une des plus importantes fêtes de l’année pour l’ethnie khmère. La fête dure trois jours et les dates sont fixées chaque année selon l’astrologie.Le festival est une manifestation des aspirations du peuple khmer, comme de nombreux autres groupes ethniques, à chasser les infortunes de l’année passée et à recevoir le bonheur et la prospérité de l’An débutant. – VNA