Les délégués à l'événement organisé à Toronto par le CABC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est un partenaire commercial important du Canada au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ce qui ouvrira la possibilité d'une coopération plus étroite entre les deux pays pour accroître la présence des biens et services canadiens en Asie, a déclaré Janet De Silva, coprésidente du Conseil d'affaires Canada - ASEAN (CABC).

L’ASEAN détient la partie centrale de la stratégie pour l'Indo-Pacifique du Canada. Les deux parties ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique et promeuvent la signature d'un accord de libre-échange (ALE). Le Canada prévoit que ce bloc représentera la moitié du PIB mondial avant 2040.

Participant à un récent événement organisé à Toronto par le CABC, Mme Janet De Silva a déclaré que l'ASEAN, l'une des régions les plus développées au monde, se concentrait sur les initiatives de croissance économique et de transition climatique. Elle est actuellement la cinquième économie mondiale et émerge comme un nouveau centre mondial de commerce, d’échanges et d’innovation. Pendant ce temps, le Canada possède une force technologique et des entreprises capables de contribuer à ces initiatives.

Elle a souligné que le Vietnam était un partenaire important de l'ASEAN en termes de commerce et d'agriculture, notant que la coopération des deux pays contribuerait non seulement à accroître la taille de l'économie vietnamienne, mais également à développer l'économie canadienne.

L'ambassadeur du Vietnam au Canada Pham Vinh Quang, le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Victor Fedeli et le président exécutif du CABC Wayne Farmer (de gauche à droite) à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam était un bon et important partenaire du Canada au sein de l’ASEAN au cours des 50 dernières années, et aussi le plus grand partenaire commercial du Canada dans ce bloc. Le pays affiche un taux de croissance économique moyen de 7% au cours des 30 dernières années et est considéré comme une porte d'entrée pour les entreprises canadiennes souhaitant se développer dans cette région, selon la responsable.

Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Victor Fedeli, a déclaré que le commerce entre le Vietnam et le Canada pourrait être davantage stimulé en capitalisant sur leur partenariat intégral et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le Vietnam est l'un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Canada grâce au CPTPP, avec un commerce bilatéral en croissance de 23% l'année dernière, a-t-il noté.

Le président du CABC, Wayne Farmer, a déclaré que le conseil travaillait en étroite coordination avec le gouvernement vietnamien, l'ambassade et les corps diplomatiques représentatifs du pays au Canada pour élaborer un plan pour l'année prochaine qui comprendra des activités sur la transition énergétique, les technologies propres, l'exploitation du CPTPP et un ALE Canada-ASEAN.

Grâce aux récents engagements du Canada dans de nombreuses stratégies, le CABC fait davantage de progrès dans l'amélioration du partenariat stratégique et le soutien accordé aux entreprises canadiennes en Asie du Sud-Est, a-t-il ajoutée.-VNA