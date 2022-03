Des responsables de l'Institut du riz du delta du Mékong rencontrent le président de Sierra Leone , Julius Maada Bio. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le président de Sierra Leone Julius Maada Bio, son épouse et une haute délégation l’accompagnant ont visité le 18 mars l'Institut du riz du delta du Mékong dans la ville de Can Tho (Sud), dans le cadre de sa visite au Vietnam.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Ngoc He, a reçu le président de Sierra Leone, souhaitant que le dirigeant crée toutes les conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes et les entreprises de Can Tho, en particulier, puissent commercer avec des partenaires de la Sierra Leone. Les dirigeants de la ville de Can Tho créent constamment des conditions favorables aux entreprises à capitaux étrangers, accélèrent l'attraction des investissements et le développement économique.

D'une superficie totale de 360 hectares, l'Institut du riz du delta du Mékong consacre 60 hectares aux travaux expérimentaux et 220 hectares à la production de semences. Depuis sa création en 1977, l'Institut s'est enregistré pour faire circuler 180 variétés de riz, représentant près de 75% de la superficie totale de 4,2 millions d'hectares de riz dans le delta du Mékong.



Le président Julius Maada Bio a hautement apprécié les réalisations de la recherche scientifique de l'Institut du riz du delta du Mékong. Il a souhaité renforcer la coopération dans le domaine de l'agriculture avec le Vietnam, d'être soutenu par le Vietnam dans le transfert d’avancées scientifiques sur le riz et le partage d’expériences dans la mobilisation des ressources privées dans la production, la résolution des problèmes en matière d’irrigation et de mécanisation agricole dans la production de riz.

Le même jour, le président Julius Maada Bio et sa suite ont visité la chaîne de production et de transformation du pangasius de l’usine de transformation de produits aquatiques An Do Duong (appartenant au groupe Nam Viet) dans le parc industriel de Thot Not dans la ville de Can Tho. -VNA