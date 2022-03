Le président de Sierra Leone Julius Maada Bio. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président de Sierra Leone Julius Maada Bio, son épouse et une haute délégation l’accompagnant, ont quitté dimanche 20 mars Hô Chi Minh-Ville, terminant avec succès leur visite officielle au Vietnam depuis le 14 mars, sur l’invitation de son homologue vietnamien, Nguyên Xuân Phuc et son épouse.

Il s’est entretenu avec son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Les deux parties ont hautement apprécié l'importance de la visite, qui a eu lieu au début de 2022, dans le contexte où les deux pays célébrent les 40 ans de l'établissement des relations diplomatiques (1982-2022). Les dirigeants se sont réjouis du bon développement des relations Vietnam-Sierra Leone dans de nombreux domaines. La coopération politique et diplomatique est de plus en plus étroite et efficace, comme en témoigne notamment cette première visite du chef d'Etat entre les deux pays.

Les dirigeants des deux pays ont échangé et se sont mis d'accord sur les orientations pour promouvoir les relations de coopération bilatérales dans les temps à venir.

Les dirigeants ont convenu de considérer l'économie comme un domaine clé de coopération. Les deux parties ont convenu d'exploiter au maximum le potentiel et les atouts des deux économies ; affirmant faire de l'agriculture le pilier de la coopération bilatérale.

En outre, les dirigeants des deux pays ont échangé leur points de vue pour élargir la coopération dans des domaines tels que la haute technologie, les télécommunications, la transformation numérique, l'innovation, l'éducation et la formation.

Dans le cadre de la visite au Vietnam, le président de Sierra Leone s’est rendu à An Giang, Cân Tho et Hô Chi Minh-Ville. -VNA