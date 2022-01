Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 30 décembre 2021, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a publié la résolution n° 12/2021/UBTVQH15 permettant la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes et de politiques dans le secteur de la santé au service de la prévention et du contrôle du COVID-19, dont l'article 6 porte sur la gestion des médicaments et ingrédients médicinaux dans le contexte de COVID-19.



Selon la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, après la publication de cette résolution, le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Alain Cany, au nom des entreprises européennes au Vietnam, a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, exprimant son appréciation pour la promulgation de cette résolution, la considérant comme une avancée importante pour les entreprises vietnamiennes et européennes dans la reprise socio-économique et la protection de la santé des gens. Il a souligné que la prolongation de certificats de vente libre jusqu'au 31 décembre 2022 ainsi que d'autres réglementations sur les médicaments et les matières premières contribueront à éliminer les difficultés et les fardeaux causés par les évolutions complexes de l’épidémie pour les entreprises.



Auparavant, le 15 décembre 2021, les ambassadeurs des pays membres de l'UE, les ambassadeurs de Suisse et du Japon avaient envoyé une note proposant à l'Assemblée nationale vietnamienne d'envisager de promulguer une résolution en décembre 2021 pour permettre la poursuite de l'utilisation de certificats de vente libre pour l'importation et la vente de médicaments en 2022.



La promulgation de cette résolution par le Comité permanent de l'Assemblée nationale montre sa détermination dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19, son attention aux activités économiques, sa volonté d’aider les entreprises à surmonter des difficultés dans le contexte de crise sanitaire et de les soutenir dans la reprise et le développement économiques, en plaçant les habitants et les entreprises au coeur des décisions, pour un développement rapide et durable du pays. -VNA