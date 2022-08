Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 30 août à Hanoï les délégations internationales participant au 11e Congrès national de la Croix-Rouge vietnamienne.

Le dirigeant vietnamien a salué la présence de Jagannath Chapagain, secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et des délégués internationaux au congrès. Il a hautement apprécié l'aide active et efficace de l’IFRC, du Comité international de la Croix-Rouge et des partenaires internationaux à l'Association de la Croix-Rouge vietnamienne et au peuple vietnamien, en particulier aux personnes vulnérables, traumatisées, victimes de guerre, victimes de catastrophes naturelles.

Jagannath Chapagain a hautement apprécié la Croix-Rouge vietnamienne pour ses efforts visant à prendre en charge et à minimiser les impacts négatifs sur la population et pour être un membre très actif de l'IFRC. La fédération a également signé un protocole d'accord avec le Secrétariat de l'ASEAN concernant la mise en œuvre d'une variété d'activités pour mener à bien des activités humanitaires. Il a précisé que l'IFRC s'engageait également à soutenir les personnes dans la région Asie-Pacifique.

Les délégués internationaux ont tous affirmé que l’Association de la Croix-Rouge vietnamienne était un membre actif de l’IFRC pour l’Asie du Sud-Est et souhaité travailler en étroite collaboration avec la Croix-Rouge vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement les activités de coopération.

Nguyen Xuan Phuc a souhaité que l’IFRC, les partenaires du Mouvement international, les organisations internationales et les missions diplomatiques augmentent leur soutien aux programmes et projets vietnamiens de protection de l'environnement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction des déchets plastiques, d’amélioration de l'environnement vert, de lutte contre le changement climatique...

Le président a espéré que la communauté internationale prêterait attention à soutenir la formation professionnelle pour les personnes handicapée ; à fournir un soutien nutritionnel aux enfants dans les zones reculées ; à soutenir la formation, le renforcement des capacités de réponse aux catastrophes naturelles, de soins de santé ; à rechercher d'informations sur les victimes de la guerre. - VNA