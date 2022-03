Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a travaillé avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa (Centre). Photo : VNA

Thanh Hoa (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une délégation l’accompagnant ont travaillé le 19 mars avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa (Centre).





Selon un rapport provincial, au cours des deux premiers mois de 2022, les activités économiques ont continué à se développer. L’indice de la production industrielle a augmenté de 13,2 % sur un an. Thanh Hoa a approuvé la politique d'investissement pour 15 projets (3 projets d'investissement direct étranger), avec un capital social total de 861,8 milliards de dongs et 21 millions de dollars, soit une hausse de 71,4% en nombre de projets et 2,8 fois en volume de fonds.





Vuong Dinh Hue a constaté que sur huit politiques spécifiques promulguées par l'Assemblée nationale en faveur de la province de Thanh Hoa, une politique a été mise en œuvre. La province conseille activement pour 4 autres politiques financières pour les mettre en œuvre prochainement.





Dans des conditions difficiles dues à l'épidémie de COVID-19, la province s'est efforcée et a obtenu de nombreux résultats importants, avec notamment un taux de croissance du Produit intérieur brut régional (PIBR) de 8,85% en 2021.





Dans les temps à venir, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné qu'il était nécessaire d'accélérer l’élaboration et la mise en œuvre effective de la planification provinciale de Thanh Hoa, conformément à la planification nationale et à la planification de la partie Nord du Centre. En particulier, il faut mettre l'accent sur le développement urbain associé à l'économie urbaine car la réalité montre que 75% du moteur de la croissance viennent des zones urbaines. L’édification de la Nouvelle ruralité doit être associée au processus d'urbanisation.





La province accélérera la restructuration économique associée à l'innovation du modèle de croissance, créant des changements dans la croissance et la compétitivité des secteurs économiques. Thanh Hoa doit élargir l'échelle de production des secteurs industriels forts, faisant de la province l'un des principaux centres de la partie Nord du Centre et de tout le pays, en termes d'industrie énergétique et d'industrie manufacturière et de fabrication.





La province continue d'améliorer fortement et substantiellement l'environnement de l'investissement, d'améliorer la compétitivité de la province pour créer une nouvelle attractivité afin d’attirer davantage des investisseurs.





Enfin, le président de l'Assemblée nationale a demandé à l’organisation du Parti, à l’autorité et au peuple de Thanh Hoa de continuer à sensibiliser sur les résolutions du Parti, les politiques et les lois de l'État et les résolutions du Comité provincial du Parti ; de mener à bien l’édification du Parti, la lutte contre la corruption, le gaspillage et les événements négatifs. - VNA