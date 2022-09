Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a et le maire de Phnom Penh, Khuong Sreng. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a reçu, le 6 septembre à Hanoï, le maire de Phnom Penh, Khuong Sreng.

Il a félicité le Cambodge pour ses grandes réalisations dans le maintien de la stabilité politique et de la sécurité, le développement socio-économique et l'amélioration constante de sa position internationale. Il a hautement apprécié les mesures prises par le Cambodge pour faire face à la pandémie de COVID-19, le taux élevé de la vaccination anti-COVID-19 et des résultats positifs après la réouverture complète.

Le maire de Phnom Penh a adressé ses vifs remerciements au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam pour avoir toujours prêté attention et soutenu au Cambodge ainsi qu'à la capitale de Phnom Penh, récemment durant la pandémie de COVID-19. Selon lui, le développement actuel du Cambodge ne peut être séparé de sa grande aide du Vietnam.

''Le Vietnam souhaite entretenir un bon voisinage, une amitié traditionnelle et une coopération intégrale, stable et durable avec le Cambodge'', a déclaré Vuong Dinh Hue, soulignant que le renforcement des relations bilatérales constituait l’une des tâches stratégiques pour la sécurité et le développement de chaque pays.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam soutenait et créait toujours des conditions favorables pour que les deux capitales renforcent la coopération dans de nombreux domaines. Il a espéré que les deux capitales créeront les conditions permettant aux entreprises des deux parties de promouvoir la coopération et l’investissement, notamment dans le tourisme.

Vuong Dinh Hue a invité le maire de Phnom Penh à réserver le meilleur accueil aux ressortissants vietnamiens au Cambodge. - VNA