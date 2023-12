Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa participation au premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), et de sa visite de travail au Laos, dans l'après-midi du 4 décembre, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rencontré le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone.



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à ses relations traditionnelles spéciales avec le Laos.



Il a souligné que les Assemblées nationales des deux pays se coordonneraient étroitement et continueraient à créer un couloir juridique favorable au renforcement de la coopération entre les deux deux gouvernements, et collaboreraient dans la supervision pour favoriser la mise en œuvre efficace des accords de coopération entre les deux parties.



Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a souligné que le Vietnam souhaitait accueillir prochainement le Premier ministre lao pour co-présider la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a indiqué qu’il effectuerait une visite officielle au Vietnam sur l'invitation de son homologue Pham Minh Chinh et qu’il co-présiderait, avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.



Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de mettre sérieusement en œuvre les accords de haut niveau, de promouvoir la coopération commerciale et d’investissement, de renforcer la connectivité entre les deux économies, de résoudre les difficultés et les obstacles pour les entreprises et les projets de coopération importants entre les deux pays, de créer une percée pour porter la coopération économique à la hauteur des excellentes relations entre le Vietnam et le Laos.



Selon eux, les deux pays peuvent coopérer dans trois domaines clés, notamment l'agriculture de haute technologie à grande échelle, les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, et l'exploitation minière.



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que le Vietnam soutenait le Laos et était prêt à lui fournir un soutien maximal pour qu'il assume avec succès la présidence de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2024.-VNA