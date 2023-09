Les deux présidents des Assemblées nationales ont signé un nouveau mémorandum de coopération entre les deux organes législatifs. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue (gauche) et son homologue bulgare Rosen Zhelyazkov rencontrent la presse. Photo : VNA

Sofia (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et son homologue bulgare Rosen Zhelyazkov ont rencontré la presse le 25 septembre pour annoncer les résultats de leur entretien, couronné de succès.Vuong Dinh Hue a déclaré que les présidents des deux Assemblées nationales avaient discuté des orientations et des mesures susceptibles de renforcer et de consolider les relations d’amitié et d'améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, des sciences et technologies, de l'éducation-formation, du travail, ainsi que des échanges entre les peuples...Le chef de l’organe législatif vietnamien a salué la ratification par l'Assemblée nationale bulgare de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA) juste avant la visite de la délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne.Vuong Dinh Hue a annoncé qu'immédiatement après l’entretien des deux présidents des Assemblées nationales, les deux parties avaient signé un nouveau mémorandum de coopération entre les deux organes législatifs, outre un mémorandum de coopération entre le Bureau de l'Assemblée nationale vietnamienne et le Secrétariat de son homologue bulgare, d'autres documents dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de la coopération entre localités...En ce qui concerne la coopération économique, les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam continuerait à soutenir la Bulgarie dans l’accès au marché de l'ASEAN et que la Bulgarie aiderait le Vietnam à continuer de renforcer sa présence sur le marché de l'UE ainsi que ceux d'autres pays des Balkans.De son côté, le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rosen Zhelyazkov, a émis le souhait que les deux parties exploitent au mieux les avantages de l'EVIPA.Le dirigeant bulgare a souligné que lors de l’entretien, les deux parties avaient accordé une attention particulière à la création de coentreprises pour promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, et avaient discuté du rôle de la Bulgarie en Europe de l'Est et du Vietnam dans l'ASEAN.Enfin, il a affirmé que l’entretien avait grandement contribué aux relations Bulgarie -Vietnam avec de nombreux domaines potentiels dans lesquels les deux pays pouvaient coopérer pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur.- VNA