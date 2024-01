Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue travaille avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Tay Ninh. Photo: VNA Tay Ninh (VNA) - Dans le cadre de sa tournée dans des provinces du Sud-Est, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue s'est rendu à Tay Ninh et a eu le 3 janvier une séance de travail avec la Permanence du Comité provincial du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale a apprécié les efforts de la province visant à mettre en œuvre des objectifs en matière de développement socioéconomique. En 2023, le Produit intérieur brut régional (GRDP) a augmenté de 6,12% sur un an. L'attraction des investissements étrangers a également connu des signes encourageants.

Le dirigeant a demandé à la province d’accélérer la mise en œuvre de la Planification provinciale nouvellement approuvée avec l’objectif du PIB par habitant de 7 700 dollars d'ici 2030.

Soulignant sa position géographique stratégique de Tay Ninh qui se situe sur la route transasiatique reliant le Vietnam au Cambodge, à d’autres pays de l'ASEAN et de la sous-région du Grand Mékong, Vuong Dinh Hue a exhorté à la province de devenir une plaque tournante du système commercial national et international.

Tay Ninh doit accélérer la connexion des infrastructures, en étroite coordination avec Hô Chi Minh-Ville pour relier l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Moc Bai à l'autoroute Phnom Penh – Bavet, a-t-il indiqué.

Le président de l'Assemblée nationale a également proposé à la province de se concentrer à l’édification de l'organisation du Parti sain et fort, de garantir la sécurité et la défense nationale, de promouvoir les activités d’échange entre les peuples et la construction d’une frontière de stabilité, d’amitié et de développement.

Le matin du même jour, Vuong Dinh Hue est allé rendre hommage à des héros morts pour la Patrie au cimetière de la Colline 82. -VNA