Quang Nam (VNA) - Le 27 juillet, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, en visite de travail dans la province de Quang Nam (Centre), a rendu visite au groupe Truong Hai (THACO).



Le groupe THACO est spécialisé dans l’automobile, la mécanique et les industries de soutien, l’agriculture, la logistique, le commerce, les services, la construction. En 2021, son chiffre d’affaires a atteint plus de 60.724 milliards de dongs. Ses exportations ont rapporté 239 millions de dollars. Au premier semestre 2022, son chiffre d’affaires était de près de 50.000 milliards de dongs et ses exportations, plus de 178 millions de dollars.



Félicitant THACO pour ses succès, Vuong Dinh Hue a affirmé que le groupe était un succès exemplaire des entreprises vietnamiennes. Il s’est déclaré convaincu que le groupe continuerait à mettre en œuvre avec succès sa stratégie visant à « Devenir un groupe industriel multisectoriel de premier rang de l'ASEAN, se développer durablement dans le contexte de l'intégration régionale et mondiale ». Il lui a suggéré de renforcer la recherche et développement et de continuer à participer activement aux chaînes de valeur régionales et mondiales...