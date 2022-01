Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a eu samedi après-midi à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam.



Le Premier ministre Phankham Viphavanh s'est félicité de la coopération étroite et efficace entre les organes législatifs des deux pays. Les deux dirigeants ont déclaré saluer l'étroite coopération entre les commissions des deux Assemblées nationales dans l'organisation de séminaires pour partager des expériences. Ils se sont déclarés satisfaits que le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Laos, un cadeau significatif du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au Parti, à l'État et au peuple lao, ait été remis et inauguré en août 2021, favorisant les activités de l’organe législatif du Laos.



Les deux parties ont souligné que les deux Assemblées nationales devraient poursuivre leur collaboration pour superviser et favoriser la mise en oeuvre des accords entre les deux pays, renforcer les consultations et le partage d’expériences...

Photo : VNA





Vuong Dinh Hue a affirmé que l’Assemblée nationale vietnamienne était prête à favoriser les projets entre les deux pays, notamment ceux concernant les infrastructures de transport permettant de renforcer la connectivité, notamment de relier le Laos à des ports maritimes vietnamiens.



Les deux parties ont également convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les activités parlementaires des deux pays, notamment au sein des forums interparlementaires.



Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération pour le succès des activités de "l'Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam - Laos, Laos - Vietnam" pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les 45 ans de la signature du Trraité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos en 2022.-VNA