New Delhi (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Inde, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a rencontré, dans l'après-midi du 16 décembre à New Delhi, le secrétaire général du Parti communiste d'Inde (CPI), D. Raja, le secrétaire général du Parti communiste d'Inde (marxiste) (CPI-M), Sitaram Yechury, et des dirigeants du parti du Congrès national indien.



Après avoir transmis à D. Raja les salutations et l’invitation à se rendre au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, le président de l’Assemblée nationale, également membre du Bureau politique du PCV, a souligné que le PCV tenait en haute estime les relations entre les deux pays et ses relations avec le CPI. Il a affirmé que le PCV n’oublierait jamais le soutien du CPI et du peuple indien pour sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale ainsi que pour le processus de développement national du Vietnam d’aujourd’hui.



Le secrétaire général du CPI a affirmé son soutien au Vietnam et souligné l’importance du renforcement de la coopération entre les deux Partis durant cette période.



Vuong Dinh Hue et D.Raja ont convenu que leurs Partis organiseraient des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde en 2022. Ils ont par ailleurs souligné l’importance du règlement pacifique des différends en Mer Orientale, selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du CPI-M, Vuong Dinh Hue a déclaré souhaiter que le CPI-M continue d’accorder son soutien au développement des relations entre le Vietnam et l’Inde. Il a également affirmé que le PCV appréciait toujours le soutien du CPI-M pour sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale ainsi que pour le processus de développement national d’aujourd’hui. Il lui a aussi transmis les salutations et l’invitation à se rendre au Vietnam.

Félicitant le Vietnam pour ses réalisations dans de nombreux domaines, Sitaram Yechury, a déclaré que son Parti continuerait d’appeler les autres partis politiques en Inde à soutenir le développement des relations avec le Vietnam.



En recevant des dirigeants du parti du Congrès national indien, le président de l'Assemblée nationale a remercié le Congrès national indien pour son soutien au Vietnam. Il leur a demandé de continuer à soutenir le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.