Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue , et la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) et du Conseil d'État de Cuba, Ana Maria Machado. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a reçu le 16 septembre à Hanoï la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) et du Conseil d'État de Cuba, Ana Maria Machado.



Vuong Dinh Hue a salué l'arrivée au Vietnam de la délégation de l'ANPP de Cuba pour participer à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Selon lui, cette visite revêt une signification spéciale à l'occasion de la célébration par les deux pays du 50e anniversaire de la visite du Président Fidel Castro dans la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri.



Ana Maria Machado a rappelé la dernière visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue à Cuba en avril 2023, qui avait contribué à resserrer les relations entre les deux Partis, les deux pays, notamment entre leurs deux organes législatifs.



Elle a remercié le Vietnam pour son soutien accordé à Cuba dans tous les domaines, en faisant preuve de solidarité au sein des forums internationaux, notamment en soutenant l'appel à la levée de l'embargo contre Cuba.

Ana Maria Machado a émis le souhait de renforcer les relations interparlementaires entre les deux pays et apprécié l'organisation par l'AN vietnamienne de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires avec des sujets très concrets pour le développement durable à l'échelle mondiale.Vuong Dinh Huê a exprimé sa joie devant le développement des relations Vietnam- Cuba , avec de nombreuses visites et activités de coopération à tous les niveaux, entre tous les secteurs et localités.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Selon lui, l'AN vietnam ienne, les agences et secteurs concernés ainsi que la province de Quang Tri se préparent activement à la prochaine visite du président de l' ANPP , Esteban Lazo Hernández, pour célébrer le 50e anniversaire de la visite du Président Fidel Castro dans la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri (septembre 1973) et le 60e de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam (25 septembre 1963).Vuong Dinh Hue a également affirmé le soutien constant du Vietnam envers Cuba et son appel à la fin de la politique de blocus et d'embargo. Il a exprimé son ferme soutien à l'ANPP pour qu'elle devienne observateur de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).Le président de l'AN vietnamienne s'est enfin déclaré convaincu que l'échange d'expériences entre les organes législatifs des deux pays rendrait leur coopération encore plus substantielle et efficace. -VNA