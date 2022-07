Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a réaffirmé mercredi 13 juillet à Hanoi au vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sommad Pholsena les relations spéciales qui unissent les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sommad Pholsena à Hanoi, le 13 juillet. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Assemblée nationale du Vietnam font toujours le renforcement des relations de solidarité spéciale avec le Laos une première priorité, a-t-il déclaré, ajoutant que l’organe législatif vietnamien est prête à échanger des visites de haut niveau et à tous les échelons pour partager ses expériences avec le Laos.Le plus haut législateur vietnamien a salué la visite du vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sommad Pholsena dans le contexte où les deux pays s’orientent vers le 60e anniversaire des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos.Cette visite est la concrétisation de l’accord de coopération entre les deux Assemblées nationales qui vient d’être signé par leurs deux présidents au Laos, a-t-il indiqué.Il a envoyé ses remerciements au président de l’Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane pour son accueil de la délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale du Vietnam lors de sa visite officielle en mai dernier au Laos, et a invité son homologue lao et l’épouse de celui-ci à effectuer une visite au Vietnam au moment qui leur conviendra.Le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sommad Pholsena a pour sa par félicité l’Assemblée nationale du Vietnam pour la tenue réussie de sa troisième session ainsi que pour les succès du Vietnam, en particulier dans le contrôle de l’épidémie, la relance et le développement socio-économique.Il s’est déclaré très impressionné par les résultats du séminaire conjoint des deux organes législatifs, notamment par les mesures de stabilisation macroéconomique et de contrôle de l’inflation soulevées par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam lors de sa visite officielle au Laos. – VNA