Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’invitation du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Park Byeong-seug, du président de la Chambre du Peuple d’Inde (chambre basse), Om Birla, et du président du Conseil des États d’Inde (chambre haute), Venkaiah Naidu, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, est parti le 12 décembre de Hanoï pour des visites officielles en République de Corée et en Inde du 12 au 19 décembre.



Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, est accompagné d’une délégation de haut niveau de l’organe législatif vietnamien.



La délégation comprend, entre autres, le vice-Premier ministre Le Minh Khai, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du bureau de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong, le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale Vu Hai Ha, la présidente de la Commission des affaires liées aux députés et présidente du groupe parlementaire d’amitié Vietnam-République de Corée Nguyen Thi Thanh, ainsi que plusieurs ministres et dirigeants de différentes localités vietnamiennes. -VNA