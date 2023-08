Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, effectuera une visite officielle en République islamique d’Iran du 8 au 10 août à l’invitation du président de l’Assemblée consultative islamique d’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Les délégués posent pour une photo de groupe à la cérémonie en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Iran. Photo : VNA



La visite a lieu à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Iran (4 août 1973-2023) et répond à la visite officielle du président de l’Assemblée consultative islamique d’Iran, Ali Ardeshir Larijani, au Vietnam en avril 2018.Elle témoigne de l’importance attachée par les dirigeants du Parti communiste du Vietnam, de l’Assemblée nationale du Vietnam et du gouvernement vietnamien aux relations d’amitié et de coopération avec l’Assemblée consultative islamique, le gouvernement et le peuple iraniens, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Iran, Luong Quôc Huy.Dans le cadre de sa visite, le dirigeant vietnamien s’entretiendra avec son homologue iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, prononcera un discours au Forum sur les lois et les politiques visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement, un discours au sur la politique étrangère à l’Institut iranien pour les études politiques et internationales (IPIS).Il assistera également à l’ouverture de la Semaine de la culture vietnamienne en Iran, recevra des hauts fonctionnaires iraniens, le président du groupe parlementaire d’amitié Iran-Vietnam, le président de l’Association d’amitié Iran-Vietnam, et visitera plusieurs établissements économiques, scientifiques et technologiques à Téhéran et Ispahan.Au cours de cette visite, l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée consultative islamique d’Iran signeront un document de coopération en vue de resserrer davantage leurs relations bilatérales.Par ailleurs, de nombreux autres accords de coopération seront signés à cette occasion entre des ministères, secteurs, organes et localités des deux pays dans les domaines de la justice, de l’économie, du commerce, de l’agriculture et des sports.La visite officielle en Iran du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê créera une forte impulsion pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, en mieux exploitant les potentiels disponibles dans les domaines politique, diplomatique et économique, commercial, culturel, scientifique et technologique, a souligné l’ambassadeur Luong Quôc Huy. – VNA