Vientiane (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a reçu lundi 16 mai à Vientiane le président de l’Audit d’État du Laos Malaithong Kommasith, affirmant prêter toujours attention au secteur de l’audit d’État.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et le Vientiane le président de l’Audit d’État du Laos Malaithong Kommasith, à Vientiane, le 16 mai. Photo : VNA

Il a proposé que dans les temps à venir, les deux agences d’audit d’État du Vietnam et du Laos devraient renforcer davantage les contenus de coopération et les formes de coopération afin d’améliorer encore l’organisation de l’appareil, les institutions et l’expertise professionnelle de chaque agence, pour devenir une agence modèle au sein de l’INTOSAI, de l’ASOSAI et de l’ASEANSAI.

Malaithong Kommasith a annoncé qu’en juillet 2021, le président de l’Audit d’État du Laos avait eu une réunion en ligne avec l’auditeur général d’État du Vietnam pour examiner la coopération entre les deux agences durant ces derniers temps, à travers laquelle les deux parties ont convenu de continuer de promouvoir la coopération dans la formation des auditeurs, l’amélioration de la qualité de l’audit et du post-audit.

Dans les temps à venir, les deux parties travailleront pour élaborer un accord de coopération, promouvoir l’échange de délégations, organiser des formations et échanger des expériences en matière de modernisation du travail d’audit, organiser de nombreuses activités, y compris une visite de l’Audit d’Etat du Laos au Vietnam pour des échanges thématiques.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et l’ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale du Laos Thongsing Thammavong, à Vientiane, le 16 mai. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a rencontré lundi 16 mai à Vientiane, l’ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale du Laos Thongsing Thammavong.

Il lui a transmis les salutations cordiales du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, du président de la République Nguyên Xuân Phuc et du Premier ministre Pham Minh Chinh, et a salué les contributions aux relations entre les deux Assemblées nationales et deux pays de l’ancien Premier ministre, ancien président de l’Assemblée nationale du Laos Thongsing Thammavong, un ami proche et de longue date du Vietnam.

Le présidente de l’Assemblée nationale du Vietnama espéré que le camarade Thongsing Thammavong continuera à apporter ses contributions au développement du Laos et à promouvoir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

L’ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale du Laos Thongsing Thammavong a hautement apprécié l’importance de cette visite officielle au Laos du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. Il a adressé ses remerciements et ses salutations au secrétaire général Nguyen Phu Trong, au président de la République Nguyên Xuân Phuc et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a souhaité que l’Assemblée nationale du Vietnam continue de partager ses expériences avec l’Assemblée nationale du Laos, contribuant ainsi à renforcer les relations entre les deux organes législatifs. – VNA