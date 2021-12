Hanoi, 4 décembre (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane effectuera une visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre prochain, apprend-on d’un communiqué de la Commission des Relations extérieures de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Au cours des huit dernières décennies, les bonnes relations entre les deux peuples du Vietnam et du Laos sont devenues un bien inestimable des deux nations.



Le 18 juillet 1977, les deux pays ont signé un Traité d'amitié et de coopération, qui a jeté les bases pour la signature de plusieurs accords de coopération pendant les années suivantes.



Dans le processus de réforme de chaque pays aujourd'hui, le Vietnam et le Laos continuent de se soutenir pour se développer et remporter ensemble de nombreuses grandes réalisations.

La coopération entre le Vietnam et le Laos est également promue et élargie dans de nombreux domaines, dont la politique, la sécurité et la défense, l’éducation ainsi que l’économie. En effet, le Vietnam est actuellement l’un des trois plus grands investisseurs étrangers au Laos. - VNA