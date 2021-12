Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a affirmé lundi 20 décembre que l’Assemblée nationale et son Comité permanent continueront de prêter attention et de donner la plus haute priorité au secteur diplomatique lorsqu’ils examinent et décident des questions relevant de leur compétence.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê avec des diplomates, le 20 décembre. Photo : VNA

Lors d’une rencontre avec les ambassadeurs et les chefs des organes de représentation diplomatiques du Vietnam à l’étranger, il a déclaré continuer de renforcer les activités extérieures de l’Assemblée nationale en association avec les relations extérieures du Parti, la diplomatie de l’Etat et la diplomatie du peuple.

Cela vise à faire avancer le processus d’intégration internationale proactive, à contribuer à élever la position de l’Assemblée nationale et du pays sur la scène internationale, a indiqué le dirigeant.

Il a demandé aux diplomates de bien posséder les lignes directrices des dirigeants du Parti et de l’Etat lors de la 31e Conférence nationale des affaires étrangères, dont des points de vue auxquels s’intéressent particulièrement les pays étrangers tels que "nous ne choisissons pas quel camp rallier mais nous rangeons aux côtés de la raison".

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la rencontre, le 20 décembre. Photo : VNA

Les diplomates vietnamiens sont retournés à Hanoi pour participer à la 31e Conférence nationale des affaires étrangères sur la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti organisée par le ministère des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a fait rapport au président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê sur les résultats de la 31e Conférence nationale des affaires étrangères et de la Conférence nationale des affaires extérieures en 2021.

Les ambassadeurs et les chefs des organes de représentation diplomatiques du Vietnam à l’étranger ont exprimé leur impression au sujet de la tournée européenne en septembre dernier du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Ils ont déclaré que la diplomatie parlementaire est un pilier très important de la politique extérieure du Vietnam qui a apporté des contributions importantes aux succès diplomatiques du pays. – VNA