Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), serre la main d'un délégué de la conférence. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale, a assisté le 25 décembre à Nghe An (Centre) à la conférence du tourisme “Tourisme vietnamien - Relance et développement”.



Cette conférence a débuté le 25 décembre au matin, à la fois en présentiel et par visioconférence. Elle a été organisée par la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province de Nghe An.



Selon le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, pendant les 10 premiers mois de l'année, le Vietnam n’a pas accueilli de touristes internationaux. Le nombre de touristes nationaux a baissé de 42,5% par rapport à la même période en 2020. Les revenus en provenance des touristes ont diminué de 45,42% en glissement annuel pour s’établir à 138.150 milliards de dongs. De 90 à 95 % des entreprises de services de voyage ont cessé leurs activités.



Les participants ont discutés de mesures pour relancer et développer le tourisme. Julia Simpson, PDG du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), a insisté sur la nécessité de simplifier les réglementations pour les touristes internationaux, de développer et mettre en œuvre des solutions numériques qui permettent aux gens de prouver rapidement et facilement leur statut de COVID-19 ...-VNA