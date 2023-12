Vientiane (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê s’est rendu mardi 5 décembre à Vientiane à l’Académie politique de la Police lao, dans le cadre de sa visite de travail au Laos pour participer au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (2e, à partir de la droite) offre un cadeau de souvenir à l’Académie politique de la Police lao, à Vientiane, le 5 décembre. Photo : VNA

Il a affirmé que le Parti, le gouvernement et l’Assemblée nationale du Vietnam s’intéressaient et créaient les conditions permettant aux forces de police populaire du Vietnam pour renforcer la coopération avec les forces de police populaire du Laos frère.Le plus haut législateur vietnamien a exprimé sa conviction qu’à l’avenir, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays en général et entre les forces de police des deux pays en particulier seront préservées, héritées et développées davantage.Il a exhorté les deux forces de police à mener de nombreuses activités et projets de coopération impreints de la grande amitié vietnamo-lao comme l’a dit le président lao Souphanouvong, ‘‘plus hautes que les montagnes, plus longues que les fleuves, plus immenses que les mers, plus claires que la pleine lune et plus parfumées que les fleurs les plus odorantes”, et comme l’a dit le président vietnamien Hô Chi Minh, ‘‘entre nos deux pays, le Vietnam et le Laos, les sentiments sont plus profonds que le fleuve Rouge et le Mékong”.Vuong Dinh Huê a souhaité que l’Académie politique de la Police lao devienne un centre majeur de recherche et d’enseignement théorique politique du ministère lao de la Sécurité publique et du Laos, un centre de formation pour les forces de police populaire du Lao pour qu’elles constituent vraiement une épée précieuse pour la défense du Parti, du régime, le maintien de la sécurité, de la sûreté de la vie de la population.L’Académie politique de la Police lao, un cadeau du Parti, du gouvernement et du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos, a été construite sur une superficie de 6,5 hectares avec un investissement total de 250 milliards de dongs (10,2 millions de dollars).Inaugurée le 29 septembre à Vientiane après sept mois de travaux, cet établissement répond aux besoins de formation de 1.200 étudiants par an. – VNA