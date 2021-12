New Delhi, 17 décembre (VNA) - Poursuivant sa visite officielle en Inde, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a rencontré, vendredi, 17 décembre, le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar, l'assurant que le Vietnam chérissait toujours son partenariat stratégique intégral avec l'Inde.

Vuong Dinh Huê a également félicité l'Inde pour avoir considéré le Vietnam comme une priorité dans sa politique de "Regard vers l'Est".

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Il a invité les ministères des Affaires étrangères vietnamien et indien à organiser des activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2022.

Vuong Dinh Huê a également appelé les deux parties à maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, à renforcer les mécanismes de coopération existants et à intensifier la coopération bilatérale dans la relance économique et touristique post-pandémique.

Il a encouragé les agences aériennes vietnamienne et indienne à reprendre rapidement les vols directs et à en ouvrir de nouveaux pour relier les grandes villes des deux pays.

Le chef de l’organe législatif vietnamien s’est également réjoui de la coopération bilatérale fructueuse au sein des forums régionaux et internationaux.

S. Jaishankar, pour sa part, a souligné que l'Inde attache une importance particulière au rôle de plus en plus amélioré du Vietnam dans la région et dans le monde, et au sein de l'ASEAN en particulier. Il a souhaité que le Vietnam continue de servir de passerelle favorisant des liens plus étroits entre l'Inde et l'ASEAN.



Ils ont partagé l'avis que le partenariat stratégique intégral bilatéral se développe sur les cinq piliers de la politique et la diplomatie, de la défense et la sécurité, de l'économie, du commerce et de l’investissement, des sciences et technologies, de la culture, des sports et des échanges entre les peuples. Les deux pays mettent activement en œuvre le programme d'action 2021-2023 et la vision commune pour la paix, la prospérité et les peuples adoptés en décembre 2020.

Les deux parties ont convenu de renforcer leurs liens dans le domaine de l'éducation et de la formation en augmentant les bourses d'études de l'Inde pour le Vietnam, ainsi que d'offrir tout le soutien possible à la coopération énergétique, notamment l'exploitation du pétrole et du gaz en mer, un domaine de la force de l'Inde.

Concernant les questions régionales et mondiales d'intérêt commun, ils ont affirmé que le Vietnam et l'Inde continueront de soutenir les efforts visant à intensifier le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, pour la paix, la coopération, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.- VNA