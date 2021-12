Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a rencontré le 17 décembre à New Delhi le secrétaire général du Comité de solidarité indo-vietnamien Kusum Jain, le président de l’Association d’amitié Inde-Vietnam, K. L. Malhotra, le personnel de l’association, à l'occasion de sa visite officielle en Inde.

Kusum Jain a souligné que les échanges entre les peuples jouaient un rôle aussi importants que la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, etc. Il a souhaité que les deux pays s’intéressent davantage à la promotion des échanges entre les deux peuples et de la coopération dans la culture, de l'art. Il a exprimé sa conviction que les relations Vietnam-Inde bénéficieront non seulement aux deux pays, mais également à l'Asie du Sud et à l’Asie du Sud-Est.

Le président de l’Association d’amitié Inde-Vietnam, K. L. Malhotra a partagé ses sentiments profonds, son respect et son admiration pour le président Ho Chi Minh. Il a souligné que la nation vietnamienne était une nation puissante, grandiose et le peuple vietnamien réussira.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a affirmé que l'amitié fidèle liant étroitement les deux peuples était une base solide pour approfondir le Partenariat stratégique intégral, avec une confiance profonde et une coopération élargie dans de nombreux domaines.



Le chef de l’organe législatif vietnamien a souhaité que toutes les organisations, communautés, associations et amis du Vietnam en Inde se tiennent côte à côte, accompagnent et cherchent toujours de nombreux moyens pour promouvoir les échanges entre les deux pays.

Il a espéré que les relations Vietnam-Inde en général et les échanges entre les deux peuples en particulier, se développeront de plus en plus et deviendront véritablement l'un des cinq piliers importants du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a remis l’Ordre de l’amitié à Kamal Malhotra, coordonnateur résident des Nations Unies au Vietnam et l’Ordre du travail de première classe à l'ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Chau. - VNA