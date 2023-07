Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, a présidé le 28 juillet à Hanoï le Forum des travailleurs 2023 sur le thème « Perfectionner les politiques et lois relatives aux employés et aux syndicats ».

Le forum, organisé par la Confédération générale du travail du Vietnam et le Bureau de l'Assemblée nationale, vise à fêter le 94e anniversaire de la création du Syndicat du Vietnam (28 juillet 1929 - 28 juillet 2023). Cet événement a vu la présence d’environ 500 représentants qui étaient responsables syndicaux, membres de syndicats, travailleurs des localités et secteurs, des sociétés…, représentant 11 millions de membres syndicaux et plus de 50 millions de travailleurs dans l’ensemble du pays.

S'adressant à l’événement, Vuong Dinh Hue a affirmé que les travailleurs et les employés étaient les sujets très importants et ciblés dans la plupart des lois du système juridique. Il a souligné l’importance et la signification du fait que l'Assemblée nationale, son Comité permanent, ses commissions, les agences et organismes concernés rencontrent et écoutent des aspirations des employés et travailleurs afin d'améliorer toujours plus le système judiciaire.

Le Forum des travailleurs 2023. Photo : VNA



Il a suggéré que les responsables syndicaux, les syndicalistes et les travailleurs se concentrent sur deux questions majeures : sentiments, aspirations, recommandations, propositions des fonctionnaires, employés, travailleurs pour éliminer et résoudre les difficultés et les problèmes liés à leur emploi, à leurs moyens de subsistance, à leur vie et à leur revenu dans la période actuelle ; et recommandations et propositions sur l'amélioration du système juridique.

Vuong Dinh Hue a demandé les échanges francs et précises entre les délégués et les membres du Conseil ethnique, des Commissions de l'Assemblée nationale et des responsables des ministères. Il faut que ceux-ci répondent directement aux questions posées par les travailleurs, les fonctionnaires, les employés et les membres des syndicats. – VNA